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Çin Dışişleri Bakanı Wang, Fransız Mevkidaşı Barrot ile Görüştü

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BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi, 27 Mart 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya geldi, 27 Mart 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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