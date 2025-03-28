Çin Dışişleri Bakanı Wang, Fransız Mevkidaşı Barrot ile Görüştü

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya geldi, 27 Mart 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)