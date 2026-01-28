Haberler

Çin'den Fransa'ya, "dünyanın ihtiyaç duyduğu istikrarı birlikte sağlama" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa ile iletişimi güçlendirerek küresel istikrarı sağlama çağrısında bulundu. İki ülkenin, uluslararası kriz konularında işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa'ya, bağımsız hareket edebilen büyük ülkeler olarak iletişimi ve eşgüdümü güçlendirerek dünyanın ihtiyaç duyduğu istikrarı birlikte sağlama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, uluslararası manzaranın bu yılın başından beri çalkantılar ve istikrarsızlığın hakim olduğu ciddi değişimler geçirdiğine dikkati çekerek, Çin ve Fransa'nın, bu şartlar altında, ilişkilerinin stratejik değerini kaldıraç olarak kullanarak, karşılıklı güveni ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve Avrupa Birliğinin (AB) rakip değil ortak olduğunu ifade eden Vang, iki tarafın çok kutuplu dünya ve başka birçok konuda benzer pozisyonlara sahip olduğunu, ticaret sorunlarını diyalog ve koordinasyonla çözebileceklerini belirtti.

Büyükelçi Bonne da, Fransa'nın karşılıklı güven ve işbirliği ruhu içinde Çin ile başlıca uluslararası kriz konularında ikili ve çok taraflı çerçevelerde stratejik işbirliğini ve eşgüdümü geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, sınamalara ortak yanıtlar vererek küresel güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlamayı, ortak kalkınmayı ve refahı teşvik etmeyi amaçladığını dile getirdi.

Vang ve Bonne, Rusya-Ukrayna Savaşı, Venezuela ve İran'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer