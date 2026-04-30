Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Avustralya Birlikte Çok Taraflılığı Korumalı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Avustralya'nın birlikte tarihin doğru tarafında ve çok taraflılığın yanında yer alması, ortaklaşa küresel serbest ticaret sistemini koruyup sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini sürdürmesi, çatışmaya yol açan sorunların siyasi çözümünde yapıcı rol oynaması ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sisteminin inşasını teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de 8. Çin-Avustralya Diplomatik ve Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Çin ve Avustralya halkları arasındaki etkileşimin, iki tarafın çıkarlarına hizmet ettiğini ve iki hükümetin, karşılıklı anlayışı daha da güçlendirmesi gerektiğini belirten Wang, Avustralya'nın Çinli personelin güvenliğini ve meşru hak ve çıkarlarını koruması temennisinde bulundu.

Pasifik'teki ada ülkeleriyle kurdukları dostane işbirliğinin, üçüncü bir tarafı hedef almadığını kaydeden Wang, Avustralya'nın, bu durumu nesnel ve rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) dönem başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Wang, Asya-Pasifik topluluğunun inşası sürecini canlandırıp yeniden harekete geçirmek üzere Avustralya da dahil olmak üzere tüm taraflarla işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Wang, görüşme sırasında Taiwan meselesine ilişkin Çin'in tutumunu da ayrıntılı şekilde açıkladı.

Wong ise tek Çin ilkesine bağlı olduklarını, "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıktıklarını ve Taiwan sorununun barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Avustralya ve Çin ekonomilerinin birbirini tamamlayıcılık düzeyinin son derece yüksek olduğunu belirten Wong, ekonomi ve ticaret gibi birçok alanda yürütülecek yakın işbirliğinin, iki tarafın da ortak çıkarına olduğunu vurguladı. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çin'i desteklediklerini ve ada ülkelerinin kalkınmasına yönelik işbirliğinde hiçbir ülkeyi dışlamadıklarını dile getiren Wong, uluslararası kuralları korumak ve enerji güvenliğini sağlamak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

