Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Görüştü
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NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüştü, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)
NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile görüştü, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel