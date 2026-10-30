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Çin Dışişleri, ABD'ye Küba ablukasını kaldırma çağrısını BM'deki 34 kararla yineledi

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Çin Dışişleri, ABD'ye Küba ablukasını kaldırma çağrısını BM'deki 34 kararla yineledi
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Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımları derhal kaldırma çağrısını yineledi. Guo, BM Genel Kurulu'nun 1992'den bu yana 34 kararla ambargonun sona ermesini istediğini hatırlatıp Çin'in Küba'nın egemenliğini desteklediğini söyledi.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye uluslararası toplumun haklı çağrılarına kulak verme ve Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını derhal kaldırma çağrısını yineledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çarşamba günü alınan, ABD'nin Küba'ya onlarca yıldır uyguladığı ambargoyu kınayan karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, BM Genel Kurulu'nun 1992'den bu yana üst üste ezici çoğunlukla aldığı 34 kararda ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesi çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

Guo, ulusal egemenlik ve onurunu koruma ve dış müdahalelere ve ablukaya karşı çıkma konusunda Küba'yı kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Guo, ABD'ye uluslararası toplumun haklı çağrısına kulak verme, Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımları derhal sona erdirme ve güç kullanımı da dahil olmak üzere her türlü yolla Küba'ya baskı ve zorlama uygulamaktan vazgeçme çağrısını yinelediklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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