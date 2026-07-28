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Çin: İşbirliğinde üçüncü taraf hedef alınmamalı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'in etkisine karşı harcamalarını artırma planlarına ilişkin, Çin'in işbirliğinin hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bloklaşmaya karşı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, devletler arası ilişkiler ve işbirliği geliştirilirken üçüncü bir tarafın hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin, Amerika kıtasında, Afrika'da ve Asya'da Çin'in artan etkisi karşısında harcamalarını yüz milyonlarca dolar artırmayı planladığı yönünde basında haberler yer almıştı.

Salı günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, Çin'in her zaman belli ülkeleri dışlayarak oluşturulan bloklara karşı çıktığını belirtti.

Lin, Çin'in gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere diğer ülke ve bölgelerle yürüttüğü işbirliğinin, herhangi bir ülkeyi kendi tarafına çekme veya herhangi bir ülkeyle rekabet etme amacı taşımadığını vurguladı. Lin, Çin'in dünya barışını ortaklaşa korumak, küresel kalkınmayı teşvik etmek, uluslararası düzeni savunmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek amacıyla işbirliği yürüttüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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