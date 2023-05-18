Çin Devlet Başkanı Şi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile Şian'da görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ilk kez düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ilk kez düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede Çin ile Tacikistan'ın diplomatik ilişki kurdukları 1992'den bu yana ilişkilerin iyi komşuluktan, "stratejik işbirliğine" ve oradan da "kapsamlı stratejik ortaklığa" evirildiğini vurgulayarak derin tarihsel geçmişe, sağlam siyasal temele ve somut işbirliğine dayalı ilişkilerin halk desteğini sağladığını belirtti.

Tacikistan'a 2019'da yaptığı resmi ziyarette, Çin ile Tacikistan'ın ortak kalkınma ve güvenlik topluluğu oluşturacağını ilan ettiklerini hatırlatan Şi, o zamandan bu yana ikili ilişkilerde önemli ivme kat edildiğini dile getirdi.

Şi, Çin'in iki ülke halklarının yararı için yeni koşullarda Tacikistan ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye, ebedi dostluk ve dayanışma içinde "ortak geleceği paylaşan Çin-Tacikistan topluluğu" inşa etmek için çalışamaya hazır olduğunu vurguladı.

Liderler Zirvesi ilk kez düzenleniyor

Çin ile 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen, Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğindeki zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılıyor.

Çin-Orta Asya Zirvesi, Pekin ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki "C+C5" işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak.

Dışişleri bakanları düzeyindeki ilk "C+C5" toplantısı, 2020'de yapılmıştı. Ardından dışişleri bakanları, 2021'de Çin'in, 2022'deyse Kazakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi toplantılarda bir araya gelmişti.

Dışişleri bakanları toplantılarının 4.'sü 27 Nisan'da Şian'da yapılmış, toplantıda grubun ilk liderler zirvesini mayıs ayında bu şehirde düzenlemesi kararlaştırılmıştı.