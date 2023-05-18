Çin Devlet Başkanı Şi, Kırgız mevkidaşı Caparov ile Şian'da görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başlayan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çin'i ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başlayan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çin'i ziyaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, görüşmede Caparov ile geçen yıl Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ndeki buluşmasını hatırlatarak aradan geçen sürede iki ülkenin anlayış birliğini uygulamaya geçirdiğini, ikili ilişkilerde önemli ivme sağlandığını belirtti.

Caparov'un geçen yılın başında göreve gelmesinden itibaren ülkede ekonomiyi ve insanların yaşam standartlarını geliştirmeye, farklı siyasal güçler arasında uzlaşmayı sağlamaya yönelik çabalarıyla Kırgız halkının desteğini sağladığını ifade eden Şi, Caparov'un liderliğinde Kırgızistan'ın her cephede başarı kaydedeceğine inandığını vurguladı.

Şi, Kırgızistan ile iyi komşuluğa ve refahın paylaşılmasına dayalı ortak topluluk oluşturmaya, her boyutta işbirliğini geliştirmeye ve iki ülkenin kalkınmasına ve ulusal canlanmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Şi'ye davet için teşekkür ederek Kırgız tarafının Orta Asya-Çin Zirvesi'nden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Çin'in, Kırgızistan'ın ana ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu ifade eden Caparov, karşılıklı ticarette, Çin tarafının Kırgızistan'daki yatırımlarının dinamik şekilde arttığının altını çizdi.

Caparov, iki ülke arasında iyi ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu belirterek "Ülkelerimiz arasında siyasi anlaşmazlık veya çözülmemiş sorun yoktur. Her hayati konuda birbirimize destek sağlıyoruz. Yüksek düzeydeki siyasi karşılıklı güven, ülkelerimiz arasında ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini genişletmek ve geliştirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Kırgızistan'ın yabancı yatırımcılara ve girişimcilere iş yapmaları ve ortak ekonomik projeler gerçekleştirmeleri için elverişli koşullar yaratmak için elinden gelen çabayı gösterdiğine işaret eden Caparov, ekonomi, ticaret, eğitim, finans, e-ticaret, kültür ve insani alanlarda işbirliğini derinleştirmek istediğini kaydetti.

Caparov, görüşmede Çin Devlet Başkanı'nı ülkesine davet etti.

Liderler Zirvesi ilk kez düzenleniyor

Çin ile 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi, 18-19 Mayıs tarihlerinde tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen, Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da düzenleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğindeki zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılıyor.

Çin-Orta Asya Zirvesi, Pekin ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki "C+C5" işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak. Dışişleri bakanları düzeyindeki ilk "C+C5" toplantısı, 2020'de yapılmıştı. Ardından dışişleri bakanları, 2021'de Çin'in ev sahipliğinde, 2022'de Kazakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi toplantılarda bir araya gelmişti.

Dışişleri bakanları toplantılarının dördüncüsü 27 Nisan'da Şian'da yapılmış, toplantıda grubun ilk liderler zirvesini mayıs ayında bu şehirde düzenlemesi kararlaştırılmıştı.