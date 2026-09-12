Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi, Hindistan ziyaretine başladı

Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeye gelen Şi, 7 yıl aradan sonra Hindistan'ı ziyaret ediyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Hindistan'da düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Yeni Delhi'ye ulaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 7 yıl aradan sonra yapacağı ziyaret için bu sabah Pekin'den hareket eden Şi, ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye ulaştı.

Şi'ye ziyarette Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Say Çi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi eşlik ediyor.

Hindistan'a son ziyaretini 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Şi, ziyarette Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Çin liderinin ziyareti, Himalayalar'daki sınır sorunları nedeniyle gerilimli bir dönem yaşayan Asya'nın iki dev ülkesi arasındaki yumuşama sürecinin devamı olarak görülüyor. Hindistan Başbakanı Modi, geçen yıl Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılarak ilk adımı atmıştı, Çin lideri buna karşılık veriyor.

Sınır ihtilafı ve yumuşama süreci

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler 2024'te anlaşmayla sonuçlanmış, Çin Devlet Başkanı Şi ile Hindistan Başbakanı Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki 16. BRICS Liderler Zirvesi marjında, 5 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

Liderlerin buluşmasının ardından sınır sorununa çözüm bulmak üzere Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Mekanizması yeniden faaliyete geçirilmiş, doğrudan uçuşlar, sınır ticareti ve dini amaçlı ziyaretler yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: AA
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
'Yapamazsın' dediler ama o kimseyi dinlemedi! Kadın oto tamir ustası 16 yıldır araç tamir ediyor

"Kadın başına yapamazsın" diyenler şimdi ona gidiyor!

Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler