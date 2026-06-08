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Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore'yi ziyaretinde stratejik destek mesajı verdi Açıklaması

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa verilen değerin değişmeyeceğini ve stratejik ortamı koruma kararlılığının süreceğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette ülkesinin Pyongyang rejimine desteğini teyit ederek, iki ülkenin ortak lehine stratejik ortamı koruma iradesini sürdüreceği mesajını verdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Şi, iki günlük ziyaret için geldiği Kuzey Kore'de ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştü.

Çin- Kuzey Kore bağlarının daha ileri gelişimi için Kim ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin Komünist Partisinin ve Çin hükümetinin Kuzey Kore ile geleneksel dostluğa verdiği değer değişmeyecek." ifadesini kullandı.

Şi, Çin ve Kuzey Kore'nin birbirlerinin egemenliğini, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını güvenceye alması gerektiğine işaret ederek, "Çin'in, Kuzey Kore ile ortak çıkarlarını ve iki ülkenin lehine stratejik ortamı koruma kararlılığı sürecek." diye konuştu.

7 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor.

Çin lideri ve eşi Pıng Liyüen, bu sabah Kuzey Kore'de Kim ve eşi Ri Sol-ju tarafından havalimanında karşılandı.

Şi için Pyongyang'daki Kim Il-sung Meydanı'nda tören düzenlendi.

Şi'nin, ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri, geçen yıl Pekin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim, en son İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Şi'nin törende, en önde Putin ve Kim ile birlikte poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, Kore İşçi Partisinin (WPK) 80. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

Şi, WPK'nin şubatta yapılan 9. Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı yollamıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da nisan ayında Pyongyang'a ziyarette bulunmuş, mevkidaşı Choe Son-hui ile görüşmesinin yanı sıra Kim tarafından da kabul edilmişti.

Trump ve Putin'in Çin ziyaretlerinin ardından geldi

Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Trump'ın ziyaretinde, ABD tarafı iki ülke liderlerinin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını açıklamış, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayımladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

Çin lideri, ziyarette bir yandan ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanmadan caydırma konusundaki taleplerine ve diğer yanda küresel ve bölgesel jeopolitik denklem içinde Kuzey Kore'yi ve Rusya'yı saflarında tutma ihtiyacına yanıt verecek hassas bir denge bulma arayışında olacak.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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