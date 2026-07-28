Çin: Denizaltı Kabloları Siyasallaştırılmamalı

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, denizaltı kabloları konusunun siyasallaştırılmasına karşı olduklarını belirterek, bu tür adımların, olağan uluslararası piyasa kurallarını zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi.

Lin salı günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Pasifik bölgesindeki denizaltı kablolarının döşenmesinde Çin'in de yer almasından endişe duyduğu yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, denizaltı kabloları konusunun siyasallaştırılmasının ve bu bağlamda güvenlik kavramının istismar edilmesinin, uluslararası piyasa kurallarını zayıflatmaktan başka işe yaramayacağını, küresel veri bağlantı imkanlarını ve siber güvenliği tehdit edeceğini ve kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Lin, uluslararası denizaltı kablolarının, küresel ağ bağlantı imkanları ve dünya genelindeki halkların refahı açısından hayati öneme sahip, kritik önemde sivil altyapılar olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua