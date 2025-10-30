Haberler

Çin'den Yeni Uzay Giysileri: Astronotlar İçin Rahatlık ve Güvenlik

Güncelleme:
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, astronotların uzay yürüyüşlerinde daha fazla konfor sağlaması hedeflenen iki yeni uzay giysisi geliştirdi. Yeni giysilerin yüksek güvenilirlik standartları ve yenilenmiş tasarımı, operasyonel güvenlik açısından da önemli avantajlar sunuyor.

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, geliştirilen iki yeni uzay giysisinin, astronotlara uzay yürüyüşü faaliyetlerinde daha fazla konfor ve rahatlık sağlayabileceğini söyledi.

Ajans Sözcüsü Zhang Jingbo, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay uçuşu görevine ilişkin perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Tianzhou-9 kargo uzay aracıyla Temmuz 2025'te yörüngeye gönderilen iki yeni giysinin, yüksek güvenilirlik standartlarını sürdürürken ısı konforu, insan-makine arayüzü yeteneği ve operasyonel güvenlik açısından yenilendiğini belirtti.

Üç yıl içinde 15 kez kullanılması gerekirken 20'den fazla kez kullanılan bir yörünge uzay giysisi, uzay aracı dışı görevlerinde artık kullanılmayacak.

Giysinin, yeni giysilerin yörüngede kullanım ömrü ve uzun süreli kullanım değerlendirmesinden geçen ilk Çin yapımı uzay giysisi olduğunu vurgulayan Zhang, bu sayede uzay aracı dışında kullanılan uzay giysileri için sağlık durumu izleme ve değerlendirme model ve yöntemlerinin doğruluğunun ortaya konduğunu ifade etti.

Zhang, giysinin kilit öneme sahip malzemeleri ve karakteristik parametreleri üzerinde daha fazla test yapılacağını belirtti. Giysi, daha sonraki bir aşamada yeni nesil uzay aracıyla Dünya'ya geri getirilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
