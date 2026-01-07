Haberler

Çin: Çin'in Venezuela'daki Meşru Hak ve Çıkarları Korunmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın doğal kaynakları üzerindeki egemenliğini ve ABD'nin askeri müdahalesini kınadı. Mao Ning, diğer ülkelerin Venezuela'daki meşru haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Venezuela'nın kendi toprakları dahilindeki doğal kaynakları ve tüm ekonomik faaliyetleri üzerinde tam ve kalıcı egemenliğe sahip egemen bir devlet olduğunu söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında Çin de dahil olmak üzere diğer ülkelerin Venezuela'daki meşru hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Mao, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunu ve Venezuela'nın kendi petrol kaynaklarına ilişkin kararlarında "Önce Amerika" yaklaşımını dayatmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

ABD'nin söz konusu hamlesinin tipik bir zorbalık eylemi olduğunu ifade eden Mao, bunun uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini, Venezuela'nın egemenliğini çiğnediğini ve Venezuela halkının haklarını zedelediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

