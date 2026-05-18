Çin: ABD Başkanı Trump'ın Taiwan Hakkındaki Son Açıklamalarını Takip Ediyoruz

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce Taiwan hakkında yaptığı açıklamaları takip ettiklerini söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında, Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Guo, "Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Taiwan hiçbir zaman bir ülke olmadı, gelecekte de asla bir ülke olmayacak" dedi.

Trump, Çin'e düzenlediği resmi ziyareti tamamladıktan sonra verdiği bir röportajda, "ABD bizi destekliyor diyerek bağımsızlık ilan etmeye kalkışan bir taraf görmek istemediklerini" söylemişti.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" ile Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışın tıpkı su ile ateş gibi birbiriyle bağdaşmadığını vurgulayan Guo, yabancı güçlerden destek arayarak bağımsızlık peşinde koşmanın hiçbir yere varmayacağını ve parlak bir geleceğe giden tek yolun ulusal yeniden birleşme olduğunu belirtti.

Guo, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, hakim eğilimi kabul etmeye, gerçekle yüzleşmeye ve çok geç olmadan yanlışlarını düzeltmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua