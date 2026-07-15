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Çin Anakarası: Taiwan Demokratik İlerleme Partisi'nin Askeri Tatbikatları Hiçbir Sonuç Vermeyecek

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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Tayvan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin düzenlediği askeri tatbikatların gösterişten ibaret olduğunu ve 'Tayvan bağımsızlığı' çabalarının sonuçsuz kalacağını belirtti. Sözcü, gerilimin temel nedeninin DPP yetkilileri olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri tarafından düzenlenen askeri tatbikatların gösterişten ibaret olduğunu ve hiçbir sonuç vermeyeceğini söyledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, DPP yetkilileri tarafından bu hafta düzenlenen askeri tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zhu, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin güç kullanarak "Taiwan'ın bağımsızlığı"nı gerçekleştirme çabaları ve Taiwan Boğazı'ndaki gerilimi tırmandırmasının, boğazdaki gerilim ve istikrarsızlığın temel nedeni olduğunu belirtti.

Zhu, "Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ne kadar tatbikat düzenlerse düzenlesin, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' arayışının sonuçsuz kalacağı gerçeğini değiştiremez ve ulusal yeniden birleşmenin karşı konulamaz tarihsel akışını engelleyemez" dedi.

Kaynak: Xinhua
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