Çin Anakarası: Ordumuzun Dongsha Adası Yakınlarında Yürüttüğü İha Eğitimi Tamamen Meşru ve Yasaldır

Çin Devlet Konseyi Türkiye Büro Sözcüsü Peng Qing'en, Halk Kurtuluş Ordusu'nun Dongsha adası yakınlarında düzenlediği İHA eğitimini savundu. Taiwan yetkililerinin eleştirilerine yanıt vererek, ayrılıkçı tutumun gerçekleri çarpıttığını belirtti.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı'nın Çin'in Dongsha adası yakınlarında düzenlediği insansız hava aracı (İHA) eğitiminin tamamen meşru ve yasalara uygun olduğunu söyledi.

Peng çarşamba günkü basın toplantısında Taiwan'ın savunma işlerinden sorumlu departmanının, anakaranın İHA faaliyetlerini "son derece kışkırtıcı ve sorumsuz" diye nitelendirmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Peng, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin gerçekleri ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu yönündeki yasal ilkeyi göz ardı ettiğini, "Taiwan'ın bağımsızlığı" şeklindeki ayrılıkçı tutuma inatla sarıldıklarını belirtti.

Peng defaatle ayrılıkçı provokasyonlarda bulunan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, "sorun çıkarmaktan" başka bir şey yapmadıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
