Çin'den Özel Şirketle İlk Deniz Fırlatışı

Çin'den Özel Şirketle İlk Deniz Fırlatışı
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Çin, özel sektör tarafından geliştirilen CERES-1 taşıyıcı roketi ile denizden 4 uyduyu uzaya başarıyla fırlattı. Bu, denizden yapılan 3'üncü fırlatış oldu ve ülkenin özel uzay girişimlerinin artan önemini gösteriyor.

Çin, özel şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile denizden 4 uyduyu uzaya yolladı.

Xinhua'nın haberine göre, "Tiençi" sınıfı 4 internet iletişimi uydusu, ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin açıklarında Sarı Deniz'deki yüzer platformdan fırlatıldı.

Fırlatışta, CERES-1'in geliştirilmiş versiyonu olan "1S-Y5" modeli kullanıldı.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 19'uncu ve denizden yapılan 3'ncü başarılı fırlatış oldu.

Alçak Yer Yörüngesi'ne yollanan Tiençi-16, 17, 18 ve 20 uyduları, "nesnelerin interneti" olarak adlandırılan sistemler için küresel veri hizmetleri sağlayacak.

Guodian Gaoke şirketi tarafından geliştirilen uydularla oluşturulacak 37 parçalık ağdaki tüm uydular yörüngeye konumlanırken ağın kısa sürede faal hale gelmesi hedefleniyor.

Denizden fırlatış yapan ilk özel şirket

CERES-1'in geliştiricisi Galactic Energy, 6 Eylül 2023'te 4 Tiençi uydusunu yüzer platformdan fırlatarak bunu başarabilen ilk özel şirket olmuştu.

19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 500 kilogram, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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