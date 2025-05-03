Çin'den Myanmar'a Acil İnsani Yardım Gönderildi
Çin hükümeti, Myanmar'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yangon kentine 11. parti acil insani yardım malzemelerini ulaştırdı. Malzemeler arasında 340 prefabrik ev de bulunuyor.
YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 11. parti acil insani yardım malzemeleri cumartesi günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.
Yardım malzemeleri Yangon Valisi U Soe Thein tarafından devir teslim töreniyle teslim alındı. Yardım malzemeleri arazında 340 prefabrik ev de yer alıyor.
Myanmar 28 Mart'ta 7,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Myanmar'ın resmi verilerine göre 2 Mayıs itibarıyla depremde 3.839 kişi hayatını kaybederken 5.105 kişi de yaralandı. 101 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel