Çin'den Myanmar'a Acil İnsani Yardım Gönderildi

Çin'den Myanmar'a Acil İnsani Yardım Gönderildi
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Çin hükümeti, Myanmar'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremin ardından Yangon kentine 11. parti acil insani yardım malzemelerini ulaştırdı. Malzemeler arasında 340 prefabrik ev de bulunuyor.

YANGON, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 11. parti acil insani yardım malzemeleri cumartesi günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.

Yardım malzemeleri Yangon Valisi U Soe Thein tarafından devir teslim töreniyle teslim alındı. Yardım malzemeleri arazında 340 prefabrik ev de yer alıyor.

Myanmar 28 Mart'ta 7,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Myanmar'ın resmi verilerine göre 2 Mayıs itibarıyla depremde 3.839 kişi hayatını kaybederken 5.105 kişi de yaralandı. 101 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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