Çin'den Myanmar'a Acil İnsani Yardım
Çin, Myanmar'a 10. parti acil insani yardım malzemelerini gönderdi. Yardım malzemeleri arasında 18.000 ton mazot bulunurken, ülke 28 Mart'taki 7,9 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük bir yıkım yaşıyor.
YANGON, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümetince gönderilen 10. parti acil insani yardım malzemesi cuma günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.
Aralarında 18.000 ton mazotun da bulunduğu yardım malzemeleri Yangon Valisi U Soe Thein tarafından teslim alındı.
Myanmar'ı 28 Mart'ta vuran 7,9 büyüklüğündeki depremde 1 Mayıs itibarıyla 3.835 kişi hayatını kaybederken 5.105 kişi de yaralandı. 105 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel