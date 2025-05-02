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Çin'den Myanmar'a Acil İnsani Yardım

Çin'den Myanmar'a Acil İnsani Yardım
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Çin, Myanmar'a 10. parti acil insani yardım malzemelerini gönderdi. Yardım malzemeleri arasında 18.000 ton mazot bulunurken, ülke 28 Mart'taki 7,9 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük bir yıkım yaşıyor.

YANGON, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümetince gönderilen 10. parti acil insani yardım malzemesi cuma günü Myanmar'ın Yangon kentine ulaştı.

Aralarında 18.000 ton mazotun da bulunduğu yardım malzemeleri Yangon Valisi U Soe Thein tarafından teslim alındı.

Myanmar'ı 28 Mart'ta vuran 7,9 büyüklüğündeki depremde 1 Mayıs itibarıyla 3.835 kişi hayatını kaybederken 5.105 kişi de yaralandı. 105 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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