Çin'den Japonya'ya Sert Uyarı: Bedeli Ağır Olacak

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'nın Taiwan bölgesi ile ilgili girişimlerine tepki göstererek, tehlikeli bir yol izlemeleri halinde bunun sonuçlarını ağır ödeyeceklerini belirtti. Jiang, Japonya'nın askeri müdahale önerisini eleştirerek, bu tür girişimlerin uluslararası düzeni tehdit ettiğine dair uyarılarda bulundu.

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'ya, Çin'in kırmızı çizgisini aşma cüretinde bulunup kendi başına bela açması durumunda bunun bedelini ağır ödeyeceği uyarısında bulundu.

Perşembe günkü basın toplantısında Japonya'nın, Çin'in Taiwan bölgesinin yaklaşık 110 kilometre doğusundaki Yonaguni Adası'na orta menzilli karadan havaya füzeler yerleştirme planının ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jiang, "Taiwan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir ve Taiwan sorununun nasıl çözüleceği Japonya'yı ilgilendirmez" dedi.

Jiang, "Halk Kurtuluş Ordusu, her türlü saldırganı alt edecek güçlü yetenek ve güvenilir araçlara sahiptir" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Taiwan'ın anavatana geri dönüşünün 80. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Jiang, Japonya'yı Taiwan'ı işgal edip kolonileştirme şeklindeki savaş suçlarından dolayı pişmanlık duymak yerine sözde "Taiwan'da ortaya çıkabilecek acil bir durum" nedeniyle askeri müdahale önerisinde bulunmakla eleştirdi.

Jiang, bu tehlikeli yaklaşımın, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni altüst edeceği ve Japonya'nın militarist geçmişinde yatan hatalarını tekrar etmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Japonya'nın ABD'ye hava savunma füzeleri satması ve savunma harcamalarını artırmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Jiang, Japonya'nın savunma bütçesini önemli ölçüde artırma ve silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetme gibi revizyonist girişimlerinin ve Taiwan sorununa askeri müdahalede girişiminde bulunmasının, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehditler oluşturması nedeniyle uluslararası topluma yüksek alarm durumunda olma çağrısı yaptı.

Jiang, "Japonya'yı işlediği savaş suçlarından dolayı tam olarak pişman olduğunu ortaya koymaya ve tehlikeli girişimlerinden derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Saldırı ve yayılmacılık gibi kötü politikalara geri dönmeye ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni bozmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
