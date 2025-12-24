Çin: Japonya, Nükleer Kirli Su Sızıntısıyla İlgili Açıklama Yapmalı

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'ya bir nükleer santralin devreden çıkarılması sırasında radyoaktif madde içeren suyun sızmasıyla ilgili olarak derhal ayrıntılı açıklama yapma çağrısında bulundu.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında sızıntıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Japonya, nükleer santrallerin devreden çıkarılması ve radyoaktif atıkların bertarafına yönelik uygun önlemler almalıdır" dedi.

Lin, Japonya'ya Fukuşima'da yaşanan nükleer kazadan tam olarak dersler çıkarma, nükleer güvenlikle ilgili sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirme ve uluslararası toplumun endişelerini gidermek üzere uluslararası denetime izin verme çağrısı yaptı.