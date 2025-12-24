Haberler

Çin: Japonya, Nükleer Kirli Su Sızıntısıyla İlgili Açıklama Yapmalı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın nükleer santral devreden çıkarma sürecinde radyoaktif su sızıntısıyla ilgili derhal açıklama yapması gerektiğini belirtti. Lin Jian, Japonya'nın nükleer güvenlik önlemlerini ciddiyetle almasını ve uluslararası denetime izin vermesini istedi.

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'ya bir nükleer santralin devreden çıkarılması sırasında radyoaktif madde içeren suyun sızmasıyla ilgili olarak derhal ayrıntılı açıklama yapma çağrısında bulundu.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında sızıntıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Japonya, nükleer santrallerin devreden çıkarılması ve radyoaktif atıkların bertarafına yönelik uygun önlemler almalıdır" dedi.

Lin, Japonya'ya Fukuşima'da yaşanan nükleer kazadan tam olarak dersler çıkarma, nükleer güvenlikle ilgili sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirme ve uluslararası toplumun endişelerini gidermek üzere uluslararası denetime izin verme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
