Çin'den Japonya'ya Kimyasal Silah İmhası Çağrısı

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'ya Çin'de terk ettiği kimyasal silahların imhasını hızlandırma ve tarihsel sorumluluğu üzerinde düşünme çağrısı yaptı.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında kısa süre önce açıklanan yeni tarihsel belgelerin, Japon ordusunun Çin'i işgali sırasında işlediği suçları bir kez daha kanıtladığını söyledi. Zhang, kötülükle nam salmış Birim 731'in yürüttüğü biyolojik savaş faaliyetlerine ilişkin binlerce sayfalık belge ve görüntülerin de bu kanıtlar arasında yer aldığını belirtti.

Sözcü, Japon militarizminin işlediği insanlık dışı saldırı ve menfur katliamların Çin ve diğer Asya ülkelerinin halklarına eşi görülmemiş bir felaket yaşattığı ifade etti.

Özellikle Birim 731'in Çin halkına karşı korkunç bir biyolojik savaş yürüttüğünü kaydeden Zhang, bunun uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve insanlığa karşı işlenmiş korkunç bir suç olduğunu vurguladı.

Zhang, "Bu tarih, sarsılmaz, inkar edilemez ve silinemez bir hakikattir" dedi.