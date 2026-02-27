Haberler

Çin, Vatandaşlarına İran'a Seyahat Etmemeleri ve Ülkeden Ayrılmaları Uyarısı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD ve İran arasında artan askeri gerilimlere karşı vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri ve ülkede bulunanların en kısa sürede ayrılmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - ABD ve İran arasında olası bir askeri çatışmaya ilişkin endişeler artarken; Çin, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'da bulunan vatandaşlarına ise en kısa sürede ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Çin devlet ajansı Xinhua'ya göre Pekin, güvenlik durumunu gerekçe göstererek vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca ülkede bulunan Çinlilerden de en kısa sürede İran'dan ayrılmaları istendi.

Kaynak: ANKA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı