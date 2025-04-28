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Çin'den İran'a, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Çin'den İran'a, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Çin, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Çin, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, hayatını kaybedenler için derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, İran hükümetine ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Sözcü Guo, yaralıların da hızla iyileşmelerini dilediklerini ifade etti.

İran'da limandaki patlama

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas şehrindeki Şehit Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda son olarak can kaybının 46'ya ulaştığı bildirilmişti.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde, limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.

İranlı yetkililer, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği, sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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