Çin: Çin ve İngiltere, İkili İlişkilerin Geliştirilmesinde Yakalanan İvmeyi Korumalı

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ve İngiltere'nin aynı doğrultuda çalışması ve ikili ilişkilerin iyileştirilip geliştirilmesinde yakalanan ivmeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasının İngiltere'nin iç meselesi olduğunu belirterek, bu konuda yorum yapmayacaklarını belirtti.

Guo, "Çin ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir ve dünyanın önde gelen ekonomileri arasında bulunmaktadır. Uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık geliştirilmesi, her iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiği gibi dünya barışı, istikrarı ve refahına da olanak sağlar" dedi.

Guo, Çin ve İngiltere'nin aynı doğrultuda çaba göstermesi, ikili işbirliğini ve çok taraflı koordinasyonu derinleştirmesi ve ikili ilişkilerin iyileştirilip geliştirilmesinde yakalanan ivmeyi ortaklaşa koruması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua