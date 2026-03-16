Çin: Ortadoğu'da Tüm Taraflar Askeri Operasyonlara Derhal Son Vermeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'daki istikrarsızlığın küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirterek, tüm taraflara askeri operasyonları derhal durdurma çağrısında bulundu.

Tayland'a ait bir kargo gemisi 11 Mart Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nda ilerlerken saldırıya uğradı, 11 Mart 2026. (Fotoğraf: Tayland Kraliyet Donanması/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ortadoğu'daki istikrarsızlığın küresel ekonomiyi daha da fazla etkilemesini önlemek için tüm taraflara askeri operasyonlara derhal son verme ve gerilimi daha da fazla tırmandırmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında ABD'nin, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak Çin'e yönelik açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda gerginliğin son dönemde yüksek olduğuna dikkat çeken Lin, bunun, uluslararası kargo ve enerji ticaret yollarını kesintiye uğrattığını ve hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Bölgedeki mevcut durumla ilgili tüm taraflarla iletişimi sürdürdüklerini kaydeden Lin, gerilimin düşürülmesini teşvik etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
