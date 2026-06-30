Çin Ordusu, Huangyan Dao Çevresinde Muharebe Hazırlık Devriyeleri Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri, salı günü Çin'in Huangyan Dao adası ile çevresindeki karasuları ve hava sahasında muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Huangyan Dao'nun Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, birliklerin haziran ayından bu yana Huangyan Dao çevresinde devriyelerini artırdığı belirtildi.

Her türlü hak ihlali ve provokatif eyleme karşı etkili bir önlem işlevi gören bu tür devriyelerin, Çin'in toprak egemenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua