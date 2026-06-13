Haberler

Çin: Filipinler Savunma Bakanı'nın Davranışları Filipinler ve Halkının Çıkarlarına Zarar Veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve ailesine yönelik yaptırım kararını açıkladı. Teodoro'nun Çin'e karşı düşmanlık besleyen en saldırgan isimlerden biri olduğunu belirten Lin, eşi ve çocuğuyla birlikte Çin anakarası, Hong Kong ve Makao'ya girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve ailesine yönelik yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, cuma günkü basın toplantısında Teodoro'nun pervasız davranışlarının geri tepeceğini ve nihayetinde Filipinler ile halkının çıkarlarına zarar vereceğini söyledi.

Lin, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla Gilberto Teodoro'nun, eşinin ve çocuğunun Çin anakarası, Hong Kong ve Makao'ya girişini yasaklama ve Çin'deki kuruluş ve kişilerin kendisi, eşi ve çocuğuyla herhangi bir işlem, işbirliği veya başka bir faaliyette bulunmasına izin vermeme kararı aldığını belirtti.

Lin, "Teodoro'nun Filipinler'de Çin'e karşı düşmanlık besleyen bir avuç isim arasında en saldırgan isimlerden biri olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

Teodoro'nun son açıklamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lin, söz konusu açıklamaların gerçekleri çarpıttığını ve Çin'i karaladığını belirterek, bunların bencil siyasi çıkarlar uğruna sergilenen bir siyasi gösteriden ibaret olduğunu söyledi. Lin, "Çin ile Filipinler arasındaki anlaşmazlıkları tırmandıran ve ikili ilişkilere zarar veren şey, Teodoro gibi bir avuç insanın sorumsuz ve pervasız provokasyonlarıdır. Bu tür girişimler nihayetinde Filipinler ve halkının çıkarlarını tehlikeye atacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu