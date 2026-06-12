Çin, Filipinler Savunma Bakanı ve Ailesine Yaptırım Açıkladı

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve ailesine yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, Teodoro'nun Çin hakkında defaatle sorumsuz açıklamalarda bulunduğunu belirterek, bunun Çin'in meşru çıkarlarını zedelediğini ve Çin-Filipinler ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla Teodoro'nun yanı sıra eşi ve çocuğunun Çin anakarası, Hong Kong ve Makao'ya girişinin yasaklanmasına karar verildiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, Çin'deki kuruluş ve kişilerin Teodoro, eşi ve çocuğuyla herhangi bir işlem, işbirliği veya başka bir faaliyette bulunmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua