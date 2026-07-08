Çin Deniz İşleri Enstitüsü: Filipinler'in Topraklarını Genişletme Girişimleri Uluslararası Hukuk Sistemine Zarar Veriyor

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Çin Deniz İşleri Enstitüsü, " Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Toprak İddialarının Tarihsel ve Hukuki Eleştirisi" başlıklı bir rapor yayımladı.

Çarşamba günü açıklanan raporda, Filipinler'in topraklarını genişletme girişimlerinin, uluslararası hukuk sistemine zarar verdiği ve aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarı ve 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzeni tehdit ettiği bildirildi.

Raporda, Filipinler'in Çin'e ait Huangyan Dao adasına ve Çin'e ait Nansha Qundao adalarının bazı deniz özelliklerine yönelik iddialarını desteklemekte kullandığı argümanların, tarihsel kaynakların yanlış yorumlanıp çarpıtılmasıyla dolu olduğu ve hukuki düzeyde neredeyse hiçbir ispat değeri taşımadığı belirtildi.

Rapora göre söz konusu argümanlar, topraklarını yasadışı şekilde uluslararası antlaşmalarla belirlenen sınırların ötesine genişletmek isteyen Filipinler tarafından bahane olarak kullanılıyor.

Raporda, Filipinler'in toprak sınırlarının, İspanyol ve Amerikan sömürge dönemlerinde şekillendiği ve üç uluslararası antlaşma çerçevesinde belirlendiği hatırlatılırken, Filipinler'in, bağımsızlığını kazandıktan sonra anayasası ve iç hukuk yoluyla bu sınırları devralıp onayladığına dikkat çekiliyor.

Rapora göre Filipinler, 1970'lerden bu yana anayasa değişiklikleri, kararnameler ve resmi açıklamalar yoluyla Nansha Qundao ve Huangyan Dao üzerinde egemenlik iddiasında bulunarak defalarca yayılmacı niyetini ortaya koymuş durumda.

Raporda, bu tür iddiaların tarihsel ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua