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Çin'den Filipinler'e Taiwan Uyarısı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'deki bazı kişilerin Taiwan sorunu konusunda provokasyonlarda bulunmamaları gerektiğini belirtti ve bu konunun Çin'in içişlerine ait olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'deki bazı kişilerin, Taiwan sorunu konusunda provokasyonlarda bulunmaktan ve ateşle oynamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında Filipinler genelkurmay başkanının kısa süre önce yaptığı, Taiwan konusunda bir çatışma olması halinde Filipinler'in kaçınılmaz şekilde müdahil olacağı ve Çin'in ordu da dahil olmak üzere Filipinler kurumlarına aktif şekilde sızdığı şeklindeki açıklamaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Taiwan sorunu, Çin'in içişlerine ait bir konudur ve Çin'in temel çıkarlarının temelinde yer almaktadır. Taiwan meselesinin çözüme kavuşturulması, Çinlilerin kendisine ait bir konudur ve ve bu konuya hiç kimse müdahale edemez" dedi.

"Filipinler'deki bazı kişileri, Taiwan sorunu konusunda provokasyonlarda bulunmaktan ve ateşle oynamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Ateşle oynayanı ateş yakar" diyen Guo, söz konusu kişilerin aldatmacalara başvurmasına ve temelsiz suçlamalarda bulunmasına da karşı çıktıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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