Çin: Güney Çin Denizi'ndeki Provokasyonlardan Filipinler Ordusu ve Sahil Güvenliği Sorumlu

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'e ait Ren'ai Jiao çevresinde yasadışı şekilde karaya oturtulmuş Filipinler'e ait gemide bulunan personelin, Çin Sahil Güvenliği'nin küçük devriye botuna saldırgan şekilde tacizde bulunduğunu belirterek, Güney Çin Denizi'ndeki kasıtlı provokasyonlardan Filipinler ordusu ile sahil güvenliğini sorumlu tuttu.

Lin salı günkü basın toplantısında, Çin ile Filipinler'in iletişim kurmasının beklendiği her dönemde ve bölgede diplomatik açıdan önem taşıyan her gelişme öncesinde bazı güçlerin denizle ilgili meseleleri kullanarak provokasyona başvurduğunu ve sorun çıkardığını söyledi.

Lin, "Bu olayda kimin haklı, kimin haksız olduğu ve tüm bunların arkasında kimin bulunduğu konusunda herkesin son derece net fikre sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 2026 dönem başkanlığını yürüten Filipinler, pazartesi günü başlayan ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu ASEAN'ın diyalog ortaklarıyla düzenlenecek konferanslar da dahil olmak üzere bir dizi toplantı gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua