Haberler

Çin, Etiyopya Polisine Onlarca Motosiklet Hibe Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, trafik kontrolü ve güvenlik çalışmalarını desteklemek amacıyla Etiyopya'nın Addis Ababa kentinde Federal Polis Komisyonu'na motosiklet hibe etti. Törene, Etiyopya Federal Polis Komiseri ve Çinli diplomatlar katıldı.

ADDİS ABABA, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Etiyopya Federal Polis Komisyonu'na hibe edilen motosikletler, 23 Aralık 2025.

Çin'in Etiyopya Büyükelçiliği, trafik kontrolü ve güvenlik çalışmalarını desteklemek amacıyla Etiyopya Federal Polis Komisyonu'na onlarca motosiklet hibe etti.

Motosikletler salı günü Addis Ababa'daki komisyon merkezinde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Etiyopya Federal Polis Komiseri General Demelash Gebremichael'in yanı sıra üst düzey Etiyopyalı güvenlik yetkilileri ile Çinli diplomatlar katıldı. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler