Çin, Etiyopya Polisine Onlarca Motosiklet Hibe Etti
Çin, trafik kontrolü ve güvenlik çalışmalarını desteklemek amacıyla Etiyopya'nın Addis Ababa kentinde Federal Polis Komisyonu'na motosiklet hibe etti. Törene, Etiyopya Federal Polis Komiseri ve Çinli diplomatlar katıldı.
ADDİS ABABA, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Etiyopya Federal Polis Komisyonu'na hibe edilen motosikletler, 23 Aralık 2025.
Motosikletler salı günü Addis Ababa'daki komisyon merkezinde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Etiyopya Federal Polis Komiseri General Demelash Gebremichael'in yanı sıra üst düzey Etiyopyalı güvenlik yetkilileri ile Çinli diplomatlar katıldı. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)