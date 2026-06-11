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Çin, Japon Siyasetçi Yohei Kono'nun Vefatı Nedeniyle Taziyelerini İletti

Çin, Japon Siyasetçi Yohei Kono'nun Vefatı Nedeniyle Taziyelerini İletti
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya Liberal Demokrat Partisi'nin eski Başkanı Yohei Kono'nun vefatı nedeniyle derin taziyelerini iletti ve ailesine başsağlığı diledi.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın Liberal Demokrat Partisi'nin eski Başkanı Yohei Kono'nun vefatı nedeniyle derin taziyelerini ileterek ailesine içten başsağlığı dileklerinde bulunduklarını söyledi.

Japon basını, 89 yaşındaki Kono'nun 8 Haziran'da vefat ettiğini bildirmişti.

Lin, "Çin halkının eski bir dostu" olarak nitelendirdiği Kono'nun, tarihe ilişkin doğru bakış açısını koruduğunu ve Japonya'nın barışçıl anayasasını savunan öncü bir figür olarak görüldüğünü belirtti.

Kono, 1993 yılında Japonya Kabine Baş Sekreterliği görevi sırasında yayımladığı "cinsel kölelik" meselesine ilişkin resmi açıklamayla, Japon hükümetinin bu konudaki sorumluluğunu kabul etmiş, pişmanlık ve özür beyan etmişti.

Lin, söz konusu açıklamanın olumlu etkisinin günümüzde de devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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