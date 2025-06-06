Çin'den Askeri Tesis Geliştirme Yönetmeliği
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, askeri tesislerin geliştirilmesine yönelik yeni bir yönetmelik çıkararak 1 Ağustos'ta uygulamaya girecek. Yönetmelik, savaşa hazırlığı artırmayı ve yeni komuta sistemleri ile destek mekanizmalarına uyum sağlamayı hedefliyor.
BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, askeri tesislerin geliştirilmesine ilişkin yönetmelik çıkarılması hakkında kararname imzaladı.
1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yönetmelik, savaşa hazırlığının artırılmasına odaklanırken, yeni komuta sistemi ve destek mekanizmalarına uyum sağlanmasını amaçlıyor.
Yönetmelik, askeri tesislerin geliştirilmesine yönelik temel ilkeleri, yönetim çerçevelerini, operasyonel prosedürleri ve kurumsal gerekliliklere de standart getiriyor.
Yönetmelik, 11 bölüm ve 63 maddeden oluşuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel