Çin: Taiwan Boğazı'nda Barış ve İstikrarın Korunması İçin ABD'den Somut Adımlar Bekliyoruz

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için ABD'nin "somut adımlar" atmasını beklediklerini söyledi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan konusunun Çin'in iç meselesi olduğunu vurgulayan Wang, ABD'nin tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye bağlı kalmasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olduğunu belirten Wang, "Çin, ABD tarafının somut adımlar atarak Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ile istikrarı korumasını umuyor" dedi.

Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının Çin ile ABD arasındaki en büyük ortak payda olduğunu kaydeden Wang, görüşme sırasında ABD tarafının Çin'in tutumunu anladığı, endişelerini dikkate aldığı ve uluslararası toplumla benzer şekilde Taiwan'ın bağımsızlık arayışını desteklemediği ve kabul etmediği yönünde izlenim edindiklerini söyledi.

