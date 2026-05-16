Haberler

Çin: Taiwan Boğazı'nda Barış ve İstikrarın Korunması İçin ABD'den Somut Adımlar Bekliyoruz

Çin: Taiwan Boğazı'nda Barış ve İstikrarın Korunması İçin ABD'den Somut Adımlar Bekliyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti. Tayvan'ın Çin'in iç meselesi olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için ABD'nin "somut adımlar" atmasını beklediklerini söyledi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan konusunun Çin'in iç meselesi olduğunu vurgulayan Wang, ABD'nin tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye bağlı kalmasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olduğunu belirten Wang, "Çin, ABD tarafının somut adımlar atarak Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ile istikrarı korumasını umuyor" dedi.

Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının Çin ile ABD arasındaki en büyük ortak payda olduğunu kaydeden Wang, görüşme sırasında ABD tarafının Çin'in tutumunu anladığı, endişelerini dikkate aldığı ve uluslararası toplumla benzer şekilde Taiwan'ın bağımsızlık arayışını desteklemediği ve kabul etmediği yönünde izlenim edindiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası