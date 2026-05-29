Çin: Abd, Taiwan Meselesine Azami İhtiyatla Yaklaşmalı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD'nin Taiwan'a 14 milyar dolarlık silah satışını askıya alması ve 1 milyar dolarlık ödenek ayırmasına tepki göstererek, ABD'yi tek Çin ilkesine uymaya ve Taiwan meselesinde azami ihtiyatlı olmaya çağırdı.

Jiang perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Taiwan'a 14 milyar dolarlık silah satışını askıya alıp 2027 mali yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda sözde "Taiwan Güvenlik İşbirliği Girişimi" için 1 milyar dolar ödenek ayırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına karşı tutumumuz tutarlı ve nettir" dedi.

Jiang, ABD tarafının tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiriye, özellikle de 17 Ağustos Bildirisi'nin hükümlerine uyması ve iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı uygulaması gerektiğini söyledi.

ABD tarafını Çin'e verdiği taahhütlere ve yaptığı açıklamalara bağlı kalmaya çağıran Jiang, Çin-ABD ilişkileri ile iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini koruyacak somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

ABD hükümeti, 1982'de imzalanan 17 Ağustos Bildirisi'nde "Taiwan'a uzun vadeli silah satışı politikası izlemeyi amaçlamadığını" ve "Taiwan'a silah satışını kademeli olarak azaltarak, bir süre sonra nihai bir çözüme ulaşmayı hedeflediğini" beyan etmişti.

Kaynak: Xinhua
