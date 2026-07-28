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Çin'den ABD'nin nüfuz karşıtı projelerine itiraz

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Çin, ABD'nin küresel nüfuzuna karşı ek kaynak aktaracağı iddialarına yanıt vererek, münhasır gruplara karşı olduğunu ve devletler arası ilişkilerin üçüncü tarafları hedef almaması gerektiğini vurguladı.

Çin, ABD'nin "Çin'in küresel nüfuzuna karşı" yüz milyonlarca dolarlık projeleri gündeme aldığı iddiasına ilişkin, "münhasır grupların oluşturulmasına" karşı çıkıldığı mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, ABD'nin "Çin'in küresel nüfuzuna karşı" yüz milyonlarca dolarlık projeleri gündeme aldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Devletler arası ilişkilerin "üçüncü tarafları hedef almaması" gerektiğini belirten Lin, "Çin, münhasır grupların oluşturulmasına karşı çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Lin ayrıca, Çin'in kurduğu ilişkilerin amacının kimseyi "yanına çekmek ya da rekabet etmek" değil, "barış, refah ve uluslararası düzeni" amacı sağlamak olduğunu söyledi.

ABD'de Donald Trump yönetiminin, geçen yıl bütçe ve personel kısıtlamaları kapsamında durdurduğu bazı programları yeniden faaliyete geçirerek Çin'in dünya genelindeki artan nüfuzuna karşı yürütülen projelere yüz milyonlarca dolar ek kaynak aktarmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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