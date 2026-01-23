Haberler

Çin'den, ABD'nin İran'a büyük bir savaş gücü sevk ettiği haberleriyle ilgili "itidal" çağrısı

Çin, ABD Başkanı Trump'ın İran'a savaş gücü sevkine ilişkin açıklamalarının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, diyalog yoluyla farklılıkların çözülmesini istedi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük bir savaş gücünün İran'a doğru hareket ettiğine ilişkin açıklamasının ardından taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin İran'a büyük bir savaş gücü sevk ettiği haberleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

Çin'in tüm tarafların barışa değer vereceğini umduğunu ifade eden Sözcü Guo, taraflara "itidalle hareket etme ve farklılıklarını diyalogla çözme" çağrısı yaptı.

Guo, Çin'in, İran'ın ulusal istikrarını korumasını umduğunu vurguladı.

Trump'ın büyük bir Amerikan gemi filosunun İran'a doğru hareket ettiği açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Üssü'ne ziyarete giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir Amerikan gemi filosunun İran'a doğru hareket ettiğini, ülkedeki gelişmeleri izleyeceklerini ifade etmişti.

Trump, "Büyük bir gücümüz İran'a doğru yaklaşıyor. Bir şey olmayacağını görmeyi dilerim. Ne olduğunu yakından izliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, İran hükümetinin hükümet karşıtı protestocuları idam etmesi halinde hedef haline geleceği uyarısında bulunmuştu.

