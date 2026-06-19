Çin: Abd-İran Mutabakatı Gerilimin Azaltılması Açısından Önemli

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilk aşamasına ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasının gerilimin azaltılması ve ateşkes ivmesinin korunması açısından olumlu önem taşıdığını söyledi.

Lin, perşembe günkü olağan basın toplantısında, mutabakat zaptının imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek ABD ve İran dahil tüm ilgili tarafların mutabakatın ruhuna bağlı kalmasını ve anlaşmayı iyi niyetle uygulamasını umduklarını ifade etti.

"Güç kullanımı çözüm değildir. Eşit koşullarda yürütülen müzakereler doğru tercihtir" diyen Lin, ABD ve İran'ın müzakerelerin ikinci aşamasına rasyonel ve pragmatik bir tutumla yaklaşmasını, aynı doğrultuda çaba göstermesini ve olumlu sonuçlar elde etmek için çalışmasını umduklarını kaydetti.

Lin, Çin'in çatışmaların başlamasından bu yana ateşkes ve barış için aralıksız çaba gösterdiğini belirterek, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik aktif ve yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua