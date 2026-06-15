Çin: ABD ve İran'ın Mutabakat Zaptı Konusunda Uzlaşması Memnuniyet Verici

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ve İran arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını ve Pakistan'ın bu konuda yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest geçişlerin bir an önce yeniden başlamasını beklediklerini kaydederek, bu bağlamda bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Sözcü, boğazın yeniden açılmasının söz konusu mutabakat zaptının ilk aşamasına dahil edildiğini vurguladı.

Lin, "ABD ve İran'ın, mutabakat zaptının birinci aşamasını planlandığı üzere imzalamasını ve ilgili tüm tarafların barışçıl çözüme bağlı kalması ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturmasını bekliyoruz" dedi.

Lin, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde barış ve istikrarın bir an önce yeniden sağlanmasında aktif rol oynamaya devam etmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında üzerinde uzlaşılan mutabakat zaptına son halinin verildiğini ve bu çerçevede Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua