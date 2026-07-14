Çin'den AB ve bazı Avrupa ülkelerinin Güney Çin Denizi bildirisine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin (AB), "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı"nın 10. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği günlük basın toplantısında, Avrupa ülkelerinin Güney Çin Denizi'ne ilişkin ortak bildirisine dair açıklama yaptı.

Avrupa'nın Güney Çin Denizi meselesinin tarafı olmadığını belirten Lin, "Avrupa tarafının, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki meşru toprak egemenliği ile deniz hak ve çıkarları konusunda söz söyleme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.???????

Lin, söz konusu açıklamaların gerçekleri çarpıttığını ve Çin'i kötü niyetle karalamayı amaçladığını savunarak, Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi yetkililerinin, Avrupa ülkelerinin Pekin'deki büyükelçilik temsilcilerini ve AB Delegasyonunu bakanlığa çağırarak söz konusu bildiriyi protesto ettiğini belirtti.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki egemenliğinin ve bölgedeki meşru haklarının uzun bir tarihsel süreçte kurulduğunu ve güçlü tarihi ile hukuki kanıtlarla desteklendiğini ileri süren Lin, Çin'in söz konusu tahkim davasına yönelik tutumunun açık, tutarlı ve kararlı olduğunu kaydetti.

Lin, tahkim heyetinin siyasi amaçlarla aceleyle bir araya getirildiğini, yetki ve tarafsızlıktan yoksun olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bu tahkim, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmiştir ve başta ABD olmak üzere bir avuç Batılı ülkenin Çin'i çevreleme ve baskılama amacı güttüğü siyasi bir oyundan ibarettir."

Çin'in söz konusu yasa dışı kararı hiçbir şekilde kabul etmediğini, tanımadığını ve bu karara dayanan hiçbir iddia veya eyleme rıza göstermeyeceğini yineleyen Lin, bazı Avrupa ülkelerini uluslararası hukuk konusunda açıkça çifte standart uygulamakla suçladı.

Sözcü Lin, bu durumun söz konusu ülkelerin uluslararası güvenilirliğine zarar vereceğinin ve Çin ile Avrupa arasındaki karşılıklı güveni zedeleyeceğinin altını çizdi.

Lin, Çin-Avrupa ilişkilerine ve işbirliğine zarar vermekten kaçınmak adına Avrupa tarafını söz ve eylemlerinde temkinli olmaya ve bu "yasa dışı kararı" desteklemekten ve arkasında durmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Estonya, Almanya, Letonya, Litvanya ve Romanya ile AB tarafından yapılan ortak açıklamada; Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki geniş kapsamlı deniz hakları iddialarının hiçbir yasal dayanağı olmadığı savunulmuş ve 10 yıl önceki uluslararası tahkim kararının bağlayıcı olduğu hatırlatılarak Pekin'e uluslararası hukuka uyma çağrısı yapılmıştı.