Üye Girişi
Haberler

Çin'deki Ulaştırma Fuarında Değeri 8 Milyar Doları Aşan Anlaşmalar İmzalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

HANGZHOU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 5. Zhejiang Uluslararası Akıllı Ulaşım Endüstrisi Fuarı'nın açılış töreninde, değeri 58,8 milyar yuanı (yaklaşık 8,27 milyar ABD doları) aşan yatırımla çeşitli ulaştırma sektörü projelerinin...

HANGZHOU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 5. Zhejiang Uluslararası Akıllı Ulaşım Endüstrisi Fuarı'nın açılış töreninde, değeri 58,8 milyar yuanı (yaklaşık 8,27 milyar ABD doları) aşan yatırımla çeşitli ulaştırma sektörü projelerinin imzaları atıldı.

Eyaletin ulaştırma departmanına göre, Cuma günü başlayıp Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikte toplamda 51 adet kapsamlı ulaştırma sektörü projesi imzalandı.

Projeler demiryolu taşımacılığı, yeşil ulaşım, dijital lojistik, akıllı limanlar, ulaşımla ilgili hizmetler ve diğer alanları kapsıyor.

Daha önce gerçekleştirilen dört fuara yurtiçi ve yurtdışından 2.000'i aşkın büyük işletme katılmış, yaklaşık 200 milyar yuan değerinde endüstriyel projeler imzalanmış ve ulaştırma sektöründe 1.000'den fazla yeni ürün sergilenmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Zhejiang Aralık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title