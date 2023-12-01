Çin'deki Ulaştırma Fuarında Değeri 8 Milyar Doları Aşan Anlaşmalar İmzalandı

HANGZHOU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 5. Zhejiang Uluslararası Akıllı Ulaşım Endüstrisi Fuarı'nın açılış töreninde, değeri 58,8 milyar yuanı (yaklaşık 8,27 milyar ABD doları) aşan yatırımla çeşitli ulaştırma sektörü projelerinin...

HANGZHOU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 5. Zhejiang Uluslararası Akıllı Ulaşım Endüstrisi Fuarı'nın açılış töreninde, değeri 58,8 milyar yuanı (yaklaşık 8,27 milyar ABD doları) aşan yatırımla çeşitli ulaştırma sektörü projelerinin imzaları atıldı.

Eyaletin ulaştırma departmanına göre, Cuma günü başlayıp Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikte toplamda 51 adet kapsamlı ulaştırma sektörü projesi imzalandı.

Projeler demiryolu taşımacılığı, yeşil ulaşım, dijital lojistik, akıllı limanlar, ulaşımla ilgili hizmetler ve diğer alanları kapsıyor.

Daha önce gerçekleştirilen dört fuara yurtiçi ve yurtdışından 2.000'i aşkın büyük işletme katılmış, yaklaşık 200 milyar yuan değerinde endüstriyel projeler imzalanmış ve ulaştırma sektöründe 1.000'den fazla yeni ürün sergilenmişti.