Çin'deki Lanying Uçurum Yolu, muhteşem bir yol olarak dikkat çekiyor

CHONGQİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Wuxi ilçesindeki Lanying Büyük Kanyonu'nda yer alan Lanying Uçurum Yolu, dağa oyulmuş muhteşem bir yol. Bölge sakinleri tarafından dört yılda inşa edilen yol, Lanying köyünü dış dünyaya bağlayan tek ulaşım güzergahı olma özelliğini taşıyor.