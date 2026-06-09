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Albüm: Çin'de Bulunan Dünyanın En Uzun Yapay Su Yolu, Kültür ve Turizm Sektörünü Canlandırıyor

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Çin'in başkenti Beijing ile Hangzhou'yu birbirine bağlayan Büyük Kanal, dünyanın en uzun yapay su yolu olup, Cangzhou bölümünde kültür ve turizm entegrasyonu için çalışmalar yürütülüyor.

CANGZHOU, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing ile Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentini birbirine bağlayan Büyük Kanal, dünyanın en uzun yapay su yolu olma özelliğini taşıyor.

Büyük Kanal'ın 216 kilometrelik Cangzhou bölümü, kentin içinden geçiyor. Cangzhou son yıllarda Büyük Kanal kültür kuşağını inşa etmek, kültür ve turizm sektörlerinin entegre gelişimini teşvik etmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Xinhua
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