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Çin'deki Akıllı Fide Yetiştirme Üssü İlkbahar Tarımını İyileştiriyor

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Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Xianlong kasabasının Shuangxing köyünde bulunan akıllı fide yetiştirme üssü, ilkbahar tarımının verimliliğini artırıyor ve yerel çiftçilerin gelirlerini yükseltiyor.

CHONGQİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Xianlong kasabasının Shuangxing köyünde bulunan ve toplam 4.608 metrekarelik bir alana yayılan akıllı fide yetiştirme üssü, ilkbahar tarımının verimliliğini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Tesis yılda 800 hektar çeltik fidesi yetiştirerek yerel çiftçilerin gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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