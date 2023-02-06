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Çin'de Zincirleme Trafik Kazası: 16 Ölü

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Çin'de Zincirleme Trafik Kazası: 16 Ölü

CHANGSHA, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerinde çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 4 Şubat 2023. Yerel yetkililer kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

CHANGSHA, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerinde çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 4 Şubat 2023.

Yerel yetkililer kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hunan eyaleti karayolu trafik polis departmanına göre toplam 49 aracın karıştığı zincirleme kaza Cumartesi günü Beijing saatiyle 17.00 sıralarında bir otobanın Hunan bölümünde meydana geldi. (Fotoğraf: Xie Ben/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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