Çin'de Zincirleme Trafik Kazası: 16 Ölü Güncel Haberler CHANGSHA, 5 Şubat (Xinhua) -- Çinli yetkililer ülkenin orta kesimlerindeki Hunan eyaletinde meydana gelen beş zincirleme trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. CHANGSHA, 5 Şubat (Xinhua) -- Çinli yetkililer ülkenin orta kesimlerindeki Hunan eyaletinde meydana gelen beş zincirleme trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hunan eyaleti karayolu trafik polis departmanına göre toplam 49 aracın karıştığı zincirleme kazalar Cumartesi günü Beijing saatiyle 17.00 sıralarında bir otobanın Hunan bölümünde meydana geldi. Kazada 8'i ağır 66 kişi yaralanırken, yaralılar tedavi için hastanelere sevk edildi. Ağır yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kazaların soruşturulmasına rehberlik etmesi üzere olay yerine çalışma ekipleri gönderdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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