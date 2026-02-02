Çin'de Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu Başladı

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en büyük yıllık nüfus göçü, Bahar Festivali da olarak bilinen Çin Yeni Yılı'na 15 gün kala başladı.

Pazartesi günü başlayan ve 13 Mart'ta sona erecek seyahat yoğunluğunda 9,5 milyar seyahat yapılarak tarihi rekor kırılması bekleniyor.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 80'ini oluşturan karayolu yolculukları, bu yıl da en baskın seyahat şekli olmayı sürdürüyor.

Demiryolları yolcu seyahati sayısının 540 milyon, sivil havacılık yolcu seyahati sayısının ise 95 milyon olacağı öngörülürken, hem toplam trafik hacminin hem de günlük zirve yolcu akışlarının önceki rekorları aşması bekleniyor.

Çin'de 40 gün süren seyahat yoğunluğunda yüz milyonlarca kişi ailelerini ziyaret ediyor.