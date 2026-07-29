Çin'de yabani Sibirya kaplanı ve leopar popülasyonları önemli ölçüde arttı

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki yabani Sibirya kaplanı ve leopar popülasyonlarının, son on yılda kayda değer bir toparlanma gösterdiği bildirildi.

Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'nin çarşamba günü 16. Dünya Kaplan Günü vesilesiyle açıkladığı Kuzeydoğu Çin Kaplan ve Leopar Milli Parkı'na ait izleme verilerine göre, yabani Sibirya kaplanlarının sayısı 2017'deki 27'den 72'ye yükselirken, aynı dönemde yabani leopar popülasyonu 42'den 115'e çıktı. Bu gelişme, ülkede öncelikli türlerin korunması açısından dönüm noktası niteliğinde bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Milli park yetkilileri, Sibirya kaplanlarına ilişkin 30.000'den fazla, leoparlara ilişkin ise 40.000'den fazla gözlem kaydı bulunduğunu belirtti.

Çin ayrıca Rusya ile yaklaşık 17.000 kilometrekarelik sınır ötesi koruma alanı oluşturulmasına yönelik düzenli bir işbirliği mekanizması kurdu. Bu alanda 21 Sibirya kaplanı ile 27 leoparın düzenli olarak sınır ötesi göç gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) dev panda, Sibirya kaplanı ve leopar gibi öncelikli türlere yönelik araştırma ve koruma kapasitesini artıracağı, ayrıca kritik tehlike altındaki 165 yaban hayvanı ve bitki türü için kurtarma ve koruma çalışmalarının yanı sıra izleme ve erken uyarı faaliyetleri yürüteceği belirtildi. Bu çalışmalarla biyolojik çeşitliliğin korunmasında yüksek kaliteli gelişimin daha da ilerletilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua